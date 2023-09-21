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Kütahya'da mahalleye dönüşen köylere TKDK desteği müjdesi

Kütahya'da mahalleye dönüşen köylere TKDK desteği müjdesi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, köy statüsünden mahalleye dönüşen 20 yerleşim birimindeki vatandaşların artık Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteklerinden yararlanabileceğini ifade etti.

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Hedeflerinin Kütahya'da nitelikli tarımı daha da artırmak olduğunu belirten Önsay, "Bilindiği gibi, bir süre önce Tarım ve Orman Bakanımız Kütahya’yı ziyaret etti. Bundan önceki süreçte Kütahya’mızda en önemli halkımızın gündemlerinden bir tanesi köyden mahallemize dönüşen 26 mahallemizde tarım, toprak ve çiftçilikle iştigal eden, Kütahya’daki tarım üretimine istihdamla katkıda bulunan çiftçi kardeşlerimizin Tarım ve Kırsal Kalkınma Destekleme Kurumundan (TKDK) destek alma hususunda yönetmelik bazlı bir sıkıntısı vardı. Yararlanamıyorlardı. Biz de bunu sık sık dile getiriyorduk.

Bugün itibarıyla bu şekilde olan 26 mahallemizden 20’sine muhteviyat değişikliğini onlar için aldık. Bundan sonraki süreçte de 6 mahallemizin de tekrar bu süreç içine alınması ile ilgili çalışmalarımız devam edecek. Türkiye Yüzyılı, Kütahya Yüzyılı dediğimiz gelecekte tarımın çok önemi var. O yüzden nitelikli tarımı arttırmamız, katma değerli ürünler hususunda, ihracat bazlı çalışmaları arttırmamız Kütahya’mızın ekonomisi açısından çok önemli. Bu noktada gayret gösteren, üretime katkı veren tüm çiftçi kardeşlerimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte yine onlarla bir beraber olarak, Kütahya’yı çok daha iyi noktalara taşımaya devam edeceğiz. Bu yönetmeliğin değişmesinde emeği olan başta Tarım ve Orman Bakanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.
Önsay, bir süre önce Ağaçköy, Alayunt, Andız, Aydoğdu, Civli, Çalca, Enne, Geven, Güveççi, Hacıazizler, İkizüyük, İshak Seydi, Kırgıllı, Kirazpınar, Kumarı, Okçu, Perli, Sofu, Şair Şeyhi Dumlupınar ve Yeni Bosna'nın köy statüsünden mahalleye dönüştüğünü hatırlattı.

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