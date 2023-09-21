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Resmi Gazete'de duyuruldu: Türkiye yeni alan adına geçiyor

Resmi Gazete'de duyuruldu: Türkiye yeni alan adına geçiyor

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Türkiye'deki internet sitelerinin alan adları artık '.tr' şeklinde olacak. Öncesinde giriş linkleri com.tr veya gov.tr olarak biten siteler için yeni isim kararının test süresi 13 Eylül tarihinde başlatılmıştı. Kararı duyursan Bakan Yardımcısı Sayan, milli alan adı olan ".tr" uzantısının dünya çapında bir marka olma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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Türkiye'de internet siteleri için giriş linkleri genel olarak "com.tr" veya "gov.tr" şeklinde bitiyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte bu durum değişiyor.

Alınan karara göre internet sitelerinin alan adları artık ".tr" şeklinde olacak. Bu gelişme ile birlikte kullanıcılar artık daha kısa internet adreslerine sahip olabilecekler.

Kararın test süreci 13 Eylül tarihinde başlatılmıştı. Yeni alan adı almak isteyen kullanıcılar TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) üzerinden alabilecek ve ".com.tr" alan adları "a.tr" olarak değiştirilecek.

Alan adları ücretsiz tahsis edilecek

"a.tr" yapısındaki alan adlarına ilişkin işlemlerin ücretleri, Kurul tarafından düzenlendi. Buna göre, "gov.tr, edu.tr, tsk.tr, bel.tr ve k12.tr" alan adları için üretilecek alan adları ücretsiz tahsis edilecek.

Diğer uzantılar için önceliklendirme esnasında 150 lira talep edilecek, önceliklendirme tamamlandığında "a.tr" yapısındaki alan adlarının ücreti 100 lira olacak. Bu fiyatlar, TRABİS tarafından kayıt kuruluşlarından talep edilecek olup kayıt kuruluşları müşterilerine farklı fiyatlandırma uygulayabilecek.

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, bu alanla ilgili yapılan yeniliklerle Türkiye'nin küresel rekabette öne çıktığını belirterek, milli alan adı olan ".tr" uzantısının dünya çapında bir marka olma yolunda önemli bir adım olduğunu ifade etti.

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