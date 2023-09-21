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Burdur'da feci kaza! kontrolden çıkan otomobil kavşakta başka araçla çarpıştı: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Burdur'da feci kaza! kontrolden çıkan otomobil kavşakta başka araçla çarpıştı: 3 yaralı

Burdur'da kavşağa girerken kontrolünü kaybeden bir otomobil başka bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza 12.15 sıralarında Burdur’un Tepe Mahallesi D330 karayolu Mustafa Şeref Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tepe Mahallesi’nden anayola girmek isteyen Mehmet Ö. (76) idaresindeki 15 NH 496 plakalı Toyota marka otomobil kavşağa kontrolsüz girince anayolda seyir halinde olan İmran U. (41) idaresindeki Ford marka otomobil ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 15 NH 496 plakalı otomobilin yolcu koltuğunda oturan Esma Ö. (76) kafasını ön cama vurarak ağır yaralandı.
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında araçlardan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Esma Ö.’nün durumunun, diğer yaralılar Mehmet Ö. ve İmran U.’ya göre daha ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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