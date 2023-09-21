Bilecik'te iş makinası dehşeti yaşattı! Freni patlayan iş makinası otomobili altına alıp sürükledi
Bilecik Beyce köyÜ ayrımında seyir halindeyken freni patlayan iş makinası park halindeki otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Meydana gelen kazada iş makinası traktöre çarparak durabildi.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Bilecik-Bursa Karayolu'ndan Beyce Köy ayrıma dönen sürücünün adı öğrenilemeyen 16 07 23011 plakalı iş makinesinin iddialara göre freni patladı.
Kontrolü çıkan araç yolun sağ tarafındaki park halinde bir otomobil altına alarak sürüklemeye başladı.
Ardından iş makinesi sürüklediği otomobil yine park halindeki ayçiçeği yüklemesi yapılan bir traktörün römorkuna çarpması nedeniyle durabildi. Meydana gelen kazada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar oluştu.