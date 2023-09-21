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Ukrayna açıkladı: Rusya, 43 seyir füzesiyle saldırı düzenledi!

Ukrayna açıkladı: Rusya, 43 seyir füzesiyle saldırı düzenledi!

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun gece ülke geneline yönelik 43 seyir füzesiyle havadan saldırı düzenlediğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, gece 10 Rus uçağının çeşitli yerlerden, başta başkent Kiev olmak üzere farlı kentlere aralıklarla 43 seyir füzesi fırlattığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu füzelerin 36'sının Ukrayna hava savunma sistemlerince düşürüldüğü kaydedildi.

Harkiv'deki saldırıda 2 kişi yaralandı

Harkiv Bölgesi Askeri İdareden yapılan açıklamada da Rusya'nın kente yönelik 6 adet S-300 füzesiyle saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırı sonucu 2 kişinin yaralandığı, bir işletmenin ve etrafındaki binaların hasar gördüğü aktarıldı.

Olay yerinde bulunan AA ekibi, saldırı sonrası oluşan yıkıntı ve çalışmaları görüntüleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Saldırıda zarar gören su borularının tadilatı devam ederken füzenin isabet etmesi ile oluşan çukur da dikkati çekti.

Harkiv'deki su işletmesinin müdürü İgor Voronenko, gazetecilere yaptığı açıklamada, saldırı sonucu su borusunun hasar gördüğünü belirterek, şunları söyledi:

"3 sokaktaki binalar susuz kaldı. Bu sorunun ortadan kaldırılması için çalışmalara başladık. Su sağlanana kadar çalışmalara devam edeceğiz. Her bir yıkım bizim için büyüktür. Çünkü bunun ortadan kaldırılması insan ve finans kaynağı gerektiriyor."

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