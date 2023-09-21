BIST 7.856
DOLAR 27,12
EURO 28,86
ALTIN 1.672,89
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da denizde kaybolan çocuk aranıyor!

Sakarya'da denizde kaybolan çocuk aranıyor!

SAKARYA'nın KARASU ilçesinde 4 gün önce denizde kaybolan 14 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

Abone ol

Yalı Mahallesi'nde 17 Eylül'de ailesiyle denize girdikten bir süre sonra gözden kaybolan Muhammet Cebrail Kozan'ın bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde arama çalışması yürütülüyor.

Arama çalışmalarına, Sakarya Arama Kurtarma Ekibi (SAKE) ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Botlarla su üstünde arama yapılırken, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait helikopter de çalışmalarda yer alıyor.

Dalgıç ekiplerince su altında ve kayalık diplerinde arama çalışma yürütülüyor.

Arama faaliyetinin genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı!
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları ağustosta arttı!
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvurularının tarihi belli oldu
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvurularının tarihi belli oldu
A Milli takımı FİFA dünya sıralamasında 1 basamak daha geriledi
A Milli takımı FİFA dünya sıralamasında 1 basamak daha geriledi
Ukrayna açıkladı: Rusya, 43 seyir füzesiyle saldırı düzenledi!
Ukrayna açıkladı: Rusya, 43 seyir füzesiyle saldırı düzenledi!
Eski Beşiktaşlı futbolcu Tabata 42 yaşında transfer oldu
Eski Beşiktaşlı futbolcu Tabata 42 yaşında transfer oldu
İptal edilecek mi? EK MTV davasında kritik tarih
İptal edilecek mi? EK MTV davasında kritik tarih
İşten atıldı ama büyük ikramiyeyi kazandı!
İşten atıldı ama büyük ikramiyeyi kazandı!
TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması başlıyor, ne zaman bitecek?
TEM'de 46 gün sürecek onarım çalışması başlıyor, ne zaman bitecek?
Galatasaray'ın Kopenhag beraberliği 11 lig galibiyetine bedel
Galatasaray'ın Kopenhag beraberliği 11 lig galibiyetine bedel
Fiyatlar arttı! Rusya'dan benzin ve motorin kararı!
Fiyatlar arttı! Rusya'dan benzin ve motorin kararı!
İran'dan Karabağ anlaşmasıyla ilgili açıklama
İran'dan Karabağ anlaşmasıyla ilgili açıklama
Türkiye'nin "milli uyduları" göreve hazırlanıyor
Türkiye'nin "milli uyduları" göreve hazırlanıyor