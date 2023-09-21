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Esenyurt'ta başıboş köpek 6 yaşındaki kızın yüzünü parçaladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta başıboş köpek 6 yaşındaki kızın yüzünü parçaladı!

İstanbul Esenyurt'ta site bahçesinde oyun oynayan 6 yaşındaki kız çocuğu başıboş sokak köpeğin saldırısına uğradı.

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Son günlerde yaşanan başıboş köpek saldırılarına bir yenisi İstanbul'da eklendi. Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt'ta Gökevler Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı.

Bir kadının beslediği başıboş köpek, site bahçesinde oynayan 6 yaşındaki İkra Su Eviz isimli küçük kıza saldırdı. Yaşanan olayda yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Köpeğin olaydan sonra siteden kaçtığı belirlendi.

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