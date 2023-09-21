Faiz kararı sonrası ekonomist Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çifte tebrik

Merkez Bankası politika faizini yüzde 30'a çıkarma kararını tebrik eden Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Ayrıca ilk dakikalarda Dövize sert müdahale yapmadıkları için de tebrik ederim... Daha çok yolumuz var." dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 30'a çıkardı.

Piyasada medyan beklenti, politika faizinin 500 baz puan artırılması yönündeydi.

Dolar kurunda sert dalgalanma olmadı

Dolar kuru Beklentiler dahilinde gelen karar sonrası piyasalarda sert bir oynaklık gözlenmedi. Dolar kuru, TCMB'nin faiz kararı öncesi 26,96 TL'de bulunurken; karar ile birlikle 27,21 TL'yi test etti. Kur, saat 15.50 itibarıyla 27,11 TL'de hareket etti. Dolar,yeni güne 27,01 TL'den başlamıştı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, MB'nin faiz artışıyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu.

"Dövize sert müdahale yapmadıkları için de tebrik ederim"

Faiz artışını tebrik eden Demirtaş, döviz satarak piyasaya müdahale etmediği için de MB'yi tebrik etti. Demirtaş, "Merkez Bankasını kararından ötürü tebrik ederim. Bu kararların devamını dilerim. Ayrıca ilk dakikalarda Dövize sert müdahale yapmadıkları için de tebrik ederim... Daha çok yolumuz var." ifadelerine yer verdi.