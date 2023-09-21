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TİKA, Pakistan'daki Kaid-i Azam Üniversitesinde konferans salonu açtı

TİKA, Pakistan'daki Kaid-i Azam Üniversitesinde konferans salonu açtı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki Kaid-i Azam Üniversitesinde konferans salonu açtı.

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Üniversitede gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı, Kaid-i Azam Üniversitesi Rektör Yardımcısı Niyaz Ahmed Aktar, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Balcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en önemli eğitim kurumları arasında gösterilen Kaid-i Azam Üniversitesinde TİKA'nın açtığı konferans salonuna, "İbn-i Haldun" isminin verildiğini söyledi.

Balcı, konferans salonunun 80 kişilik olduğunu ve modern cihazlarla donatılarak yenilendiğini belirtti.

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