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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız...

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Çiftçi üretmezse hepimiz aç kalırız...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Bala ilçesinde tarım işçileri ve üreticilerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, "Çiftçi zarar ederse hepimiz kaybediyoruz. O nedenle tarımın, çiftçinin desteklenmesi lazım." dedi.

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu Kesikköprü köyünü ziyaret ederek soğan üreticileri ve soğan tarlasında çalışan mevsimlik tarım işçileri ile bir araya geldi ve sorunlarını dinledi.

Soğan ve mısır üretim maliyetleriyle silo sorununa değinen Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Çiftçi üretmediği takdirde hepimiz aç kalırız. Dışardan soğan alalım, buğday alalım, mısır alalım, arpa alalım, şu bereketli topraklarda ekmek varken, üretmek varken, alın teri dökmek varken, istihdam yaratmak varken... Çiftçi kazandığı zaman herkes kazanır, çiftçi kazandığında kaybedeni yok bu işin ama çiftçi zarar ederse hepimiz kaybediyoruz. O nedenle tarımın, çiftçinin desteklenmesi lazım. Mağdur edilmemesi lazım."

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