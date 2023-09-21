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Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali yarın başlıyor

Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali yarın başlıyor

Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Kadın Kısa Film Yönetmenleri Festivali, İstanbul'da Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde yarın başlayacak.

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Kadıköy Belediyesinden yapılan açıklamaya göre festival, 40'ın üzerinde filmi sinemaseverlerle buluşturacak

Sinemacı Kadınlar Derneğinin katkıları ve Kadıköy Belediyesinin desteğiyle hayata geçen festivalde Ulusal, Uluslararası, Belgesel ve Genç Bakış başlıklı kategorilerde film gösterimleri yapılacak.

Alice Guy'ın 1898-1907'de çektiği 13 kısa filmden oluşan belgesel, özel gösterimle festival izleyicisinin beğenisine sunulacak.

Festival kapsamında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde atölye çalışmaları düzenlenecek. Yazar Ayfer Tunç ile kadın komedyenler Deniz Özturhan ve Hande Yögen söyleşi yapacak.

Festivalin ödül ve kapanış töreni 24 Eylül'de gerçekleştirilecek.

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