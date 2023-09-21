Kastamonu'da yangın! 3 ev ve ahır alev alev yandı

Kastamonu Taşköprü'de bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında 3 ev ve ahır yanarak kullanılamaz hale geldi.

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Olay, Taşköprü ilçesi Bey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde yaşayan Mahmut Pala’ya ait evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, Cemali Demir ve Veysel Aydoğmuş’a ait evlere de sıçradı.

İhbar üzerine köye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Köye ulaşan ekipler, yangın söndürme helikopterinin desteğiyle yangına müdahale etti.

Diğer evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangında 3 ev ve 1 ahır kullanılamaz hale gelirken, 1 evde de maddi hasar meydana geldi. Taşköprü Kaymakamı Bekir Özen de köye gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Soğutma çalışmaları devam ediyor.