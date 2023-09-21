İYİ Parti İzmir adayını açıkladı CHP'li Ali Mahir Başarır'dan sert uyarı: Bunun hesabı olur

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İYİ Partinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıklamasına ilişkin, "Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar." dedi.

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Seçim yenilgisinin ardından CHP ile İYİ Parti arasındaki gerilim sürüyor. Akşener'in 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı ve CHP yönetimine yönelik eleştirilerin ardı arkası kesilmiyor.

Akşener'in dün partisinin İzmir adayı Ümit Özlale'yi açıkladığı toplantıdaki sözleri krizi tırmandırdı.

Akşener: İzmir'i kokudan kurtaracak

Yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının Ümit Özlale olduğunu açıklayan Akşener, "Özlale, İzmir'e çok iyi gelecek. İzmir'i kokudan kurtaracak. İzmir'de sığınmacılara, belediyeler üzerinden ekstra yardım yapılmayacak. Dürüstlüğüne kefil olduğum, İzmir'e gerçekten çağ atlatacağına inandığım İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayımız Ümit Özlale'dir." dedi.

İzmir'de kendi adayını çıkaran İYİ Parti'ye ana muhalefet partisinden tepki gecikmedi. CHP Grup Başkanvekili Başarır Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başarır, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

İYİ Partinin dün İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayını açıkladığı belirtilerek, değerlendirmesinin sorulması üzerine Başarır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına başından itibaren sükunetle ve sağduyuyla yaklaştığını dile getirdi.

"Zorla ittifak yapacak halimiz de yok"

Başarır, "Ama hanımefendi böyle bir karar vermiş, 'ayrı gireceğim' diyor ve İzmir'de adayını açıklıyor. Biz gidene 'kal' diyemeyiz, zorla ittifak yapacak halimiz de yok. O yüzden kararı hayırlı olsun. Umarım seçim sonucunda bunun ülkeye, demokrasiye ve kazanılan illere bir zararı olmaz. Siyasi partiler karar alır, uygular, sonucunu da sandıkta alır. Tersi olursa da bunun hesabı olur. Umarım böyle bir hesap vermek zorunda da kalmazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Başarır, CHP'de kurultay sürecine ilişkin bir soruya karşılık, kurultay tarihi olarak 5 Kasım'ın düşünüldüğünü, Parti Meclisinin bu ay sonunda yapacağı toplantıda İstanbul Kongresi'nin de aralarında bulunduğu kurultay takviminin belirleneceğini bildirdi.