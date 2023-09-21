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Kombi bomba gibi patladı, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kombi bomba gibi patladı, mahalleliye korku dolu anlar yaşattı!

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bilinmeyen nedenle patlayan kombi vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Meydana gelen patlamada yaralanma olmadı.

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Edinilen bilgiye göre, olay Cennetayağı Mahallesi 795 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daire balkonunda bulunan kombi bilinmeyen nedenle patladı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri üzücü bir olay yaşanmazken çevrede büyük panik yaşandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken evde maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, doğal gaz firması ise açıklama yaptı. Açıklamada, “Saat 09.00 sularında gerçekleşen ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olay sonrasında acil müdahale ekiplerimiz, itfaiye ekipleriyle birlikte bölgeye çok kısa sürede intikal etmiş, detaylı incelemeler ve dairede ikamet eden kişilerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda; meskende bulunan kombinin yakın süreçte arızalanarak normalden daha fazla ses çıkardığı gerekçesiyle bir kombi bakım-onarım firması tarafından değiştirildiği ancak kombi değişiminin Aksa Balıkesir Doğalgaz’a bildirilmediği ve uygunluk belgesi alınmayarak doğal gaz kullanımına devam edildiği anlaşılmıştır."

"Aksa Doğalgaz olarak tüm vatandaşlarımıza sık sık hatırlattığımız üzere, doğal gaz tesisatına ve yakıcı cihazlara asla kendilerinin müdahale etmemelerini, sertifikasız ve ehil olmayan kişilerin müdahale etmesine izin vermemelerini, tesisata yapılacak işlemlerde proje kontrol işlemlerinin yerine getirilebilmesi için işlemlerin yetkili firmalar tarafından yapılmasını ve süreçlerle ilgili dağıtım şirketimizin onayının alınması gerekmektedir” denildi.

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