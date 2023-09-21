Mazhar Alanson, Özkan Uğur anısına konser verecek

MFÖ grubundan sanatçı Mazhar Alanson, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden grup arkadaşı Özkan Uğur anısına 23 Eylül’de Üsküdar Meydanı’nda konser verecek.

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Mazhar Alanson, geçtiğimiz Temmuz ayında hayatını kaybeden Özkan Uğur anısına 23 Eylül’de Üsküdar Meydanı’nda sahne alacak.

Belediyenin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Alanson, kısa bir süre önce hayatını kaybeden usta sanatçı Özkan Uğur’un anısına saat 20.30’da sahnede olacak. Sanatçı konserde Özkan Uğur ile seslendirdikleri MFÖ şarkılarının yanı sıra solo albümlerinden de eserler seslendirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Özkan Uğur’un Türk müziğine büyük katkılar sağladığını ve herkesin sevgisini kazandığını belirtti.