Özgür Özel'den ittifak açıklaması: İttifaklarla ilgili tavrım çok net, ittifak olmalıdır

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel, CHP'nin ittifak potansiyelinde kayıp yaşadığını ve bu potansiyelinin yeniden kazanması gerektiğini belirterek, 'Eğer biz olduğumuz gibi durursak yönetebileceğimiz bir ittifak potansiyelimiz yok. Benim ittifaklarla ilgili tavrım çok net, ittifak olmalıdır' ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanlığı’na aday olacağını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, bu sabah Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtladı.

'CHP'yi Türkiye'nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya talibim' diyen Özgür Özel, İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Ümit Özlale'yi açıklaması hakkında, 'Benim ittifaklarla ilgili tavrım çok net, ittifak olmalıdır. Bu, CHP tek başına seçime giremez demek değil' dedi.

Özgür Özel CHP Genel Başkan adayı olarak neler hissettiklerini şu sözlerle açıkladı:

“Ben partiyi değiştirebileceğime, partiyi iktidar yapabileceğime ve partinin Türkiye'de iktidar olmasıyla birlikte Türkiye'yi değiştirebileceğimize genç ve yetkin kadrolarımızla beraber Türkiye'deki sosyal demokrasiye inanmış inanılmaz insan kaynağını harekete geçirebileceğimize ve Türkiye'nin yüzünü güldürebileceğimize inanıyorum. Onun heyecanı içindeyim. Burukluğum, cumhuriyetin, partinin yüzüncü yılını muhalefette kutladık. Bu benim hazır olduğum bir şey değildi. Uzun süredir partinin muhalefette kalmasının verdiği yükten yüzüncü yılda kurtulacaktık, kurtulamadık. Bunun hem üzüntülü hem sorumluluğunu hissediyorum. Bugün çıktığımız yol, hissettiğimiz bu sorumluluktandır"

Partinin bütün kapılarını açarak parti çatısı altına cumhuriyeti seven herkesi almak gerektiğini belirten Özel, 'CHP büyük bir dönüşümün eşiğinde, eğer insanlara başarabileceğimizi ama bunu onlarla yapabileceğimizi söylersek CHP’nin ne finans ne bütçe ne reklam ne iletişim ne içerik sorunu kalacak. CHP kendisine dayatılan vasatlıktan, karşıtlıktan, çaresizlikten kurtulmak zorunda. Ben partimin yüzünü hiç öne eğdirmedim. Ne Süleyman Soylu’ya ne Hulusi Akar’a ne Binali Yıldırım’a ne de Recep Tayyip Erdoğan’a karşı bir santim eğilmedim, bir adım geri gitmedim, bir kelime eksik konuşmadım. CHP’yi Türkiye’nin en iyi yönetilen kurumu yapmaya talibim. 5 Kasım kurultay için uygun. Ne kadar çabuk o kadar iyi. Çünkü kurultayı yapacağız, kazanacağız, arkasında yerel seçimler var' ifadelerini kullandı.

Özel, Meral Akşener’in dün, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Ümit Özlale’yi açıklamasına ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“CHP, siyasi yelpazenin iki tarafına doğru da ittifak potansiyelinde bir kayıp yaşıyor. CHP’nin bir değişim, dönüşüm ve özeleştiri ve yenilenme üzerinden ittifak potansiyelini yeniden kazanması gerekir. Eğer biz olduğumuz gibi durursak yönetebileceğimiz bir ittifak potansiyelimiz yok. Benim ittifaklarla ilgili tavrım çok net, ittifak olmalıdır. Seçime kadar herkes özgürce kendini tanımlamalı, seçim yaklaştığında bir iç hukuk belgesi yazılmalı, adil, kimseyi kırmayan, kızdırmayan, ötekileştirmeyen, kimsenin hakkını yemeyen ama kendi hakkını da yedirmeyen bir ittifak yapmak lazım. Bu, CHP tek başına seçime giremez demek değil.”