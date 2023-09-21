Genç DJ Koray Alpergin’i vahşice öldürmüşler

İngiltere'de geçen yıl kaçırıldıktan sonra cansız bedeni ormanlık alanda bulunan genç Türk DJ Koray Alpergin'in ölümü ile ilgili soruşturma devam ederken korkunç bulgulara ulaşıldı.

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İngiltere’nin başkenti Londra yakınlarında geçen yılın Ekim ayında cansız bedeni bulunan Türk DJ Koray Alpergin’in ölümü sonrasında zanlılar hakim karşısına çıktı. Korkunç cinayetle ilgili bulguların da paylaşıldığı duruşmada Steffan Gordon, Tejean Kennedy, Samuel Owusu-Opuku, Junior Kettle ve Ali Kavak hakim karşısına çıkarıldı. Zanlılar masum olduklarını ve haksız yere suçlandıklarını iddia etti.

Ülkede yaşayan Türklerin dinlediği Bizim FM’in sahibi olan ve kendisine “Bizim Koray” lakabını takan genç DJ’in ölümüyle ilgili yeni bulgular ilk kez kamuoyu ile paylaşıldı. Nusret Gökçe ve ünlü rapçi P. Diddy gibi isimlerle bağlantısı olan Alpergin’in kız arkadaşı Gözde Dalbudak ile bir restorandan çıktıktan sonra kaçırıldığı ve ikilinin ayrı yerlere götürüldüğü açıklandı.

"Onu yakaladılar"

Sözcü'nün haberine göre Dalbudak’ı kaçıranlar onu iki gün boyunca bir tuvalette tutarken, Alpergin’in avukatı, “Koray Alpergin aracından indikten sonra bir adam ona koştu ve üç kişi de onu takip etti. Alpergin kaçmaya çalıştı ama onu yakaladılar. Polis daha sonra Alpergin’in kanla kaplı tişörtünü buldu. Polis kavga ettikleri çıkarımını yaptı” dedi.

Saldırganların Dalbudak’ı beklemediklerini ve onu kaçırarak bir yerde tuttukları da belirtildi. Alpergin’i kaçıranların “Ezgi Türkü Bar” isimli bir yere götürerek işkence ettikleri ortaya çıktı. Bu mekanın Tottenham Hotspur isimli futbol takımının stadyumuna yakın olduğu kaydedildi.

Mahkemede sunulan delilleri açıklayan yetkililer, “Alpergin’e çok korkunç işkence yöntemleri uygulanmış. Beyzbol sopasıyla dövülmüş, üzerine kaynar su dökülmüş ve diğer yöntemler denenmiş. Bu cinayetin uyuşturucu ve organize suçla bağlantısı olabilir” dedi.

14 kaburgası kırılmış

Alpergin’in vücudunda 94 farklı yara izi bulunduğu da açıklandı. Kafasına aldığı darbeden beyin kanaması geçirdiği, boynunda boğma izleri olduğu kaydedilirken, 14 kaburgasının da kırıldığı aktarıldı. Yetkililer, “Alpergin bu korkunç yaralarla çok uzun süre yaşamadı. Birkaç saat içinde öldüğünü tahmin ediyoruz” dedi.

İngiliz Daily Mail gazetesi mahkemenin sürdüğünü duyurdu.