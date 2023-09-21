Mehmet Şimşek'ten Merkez Bankası faiz artışı kararıyla ilgili açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, politika faizini yüzde 25'ten yüzde 30'ü yükselten Merkez Bankası kararı için "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge Repo faizinde 500 baz puan artışa gitti.
TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 25,00'ten yüzde 30,00'e yükseltildi.
Piyasaların beklentisi yönünde çıkan faiz artışıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fiyat istikrarını sağlamak en önemli önceliğimizdir" dedi.