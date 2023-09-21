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A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi başladı

A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi başladı

A Milli Futbol Takımı'nda Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından göreve İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Ermenistan ile 1-1, özel maçta ise Japonya'ya karşı alınan 4-2'lik mağlubiyetin ardından A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıklamıştı.

Teknik adam arayışlarına hızlıca başlayan TFF, milli takımın yeni çalıştırıcısını belirledi.

Fatih Terim, Abdullah Avcı ve Sergen Yalçın'ın da gündeme geldiği adaylar arasından federasyon, ülkemizde 2 sezon boyunca Adana Demirspor'da görev yapan 49 yaşındaki Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak belirledi.

3 yıllık anlaşma sağlandı

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü görevi için Vincenzo Montella ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Vincenzo Montella'nın imza töreni 27 Eylül 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. A Milli Takımımızın yeni Teknik Direktörü Sayın Vincenzo Montella'ya görevinde başarılar dileriz.

VINCENZO MONTELLA KİMDİR?

49 yaşındaki İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella, kariyeri boyunca Roma, Cagliari, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor'da görev yaptı. Kariyeri boyunca 431 maçta teknik direktörlük yapan Montella, bu maçlarda 194 galibiyet, 101 beraberlik ve 136 mağlubiyet alarak 1.58 puan ortalaması yakaladı.

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