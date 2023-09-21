BIST 8.000
DOLAR 27,12
EURO 28,94
ALTIN 1.674,71
HABER /  EKONOMİ

Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi

Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi

Rus hükümeti, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengeleme amacıyla benzin ve motorin ihracatına kısıtlama kararı aldığını açıkladı.

Abone ol

Rusya'nın Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaşta 1.5 yıldan fazla bir süre geride kaldı.

Bu süreç binlerce insanın hayatına mal olurken, Avrupa yeni bir krizle karşı karşıya kaldı.

Ukrayna savaşı, Rusya'yı Batı'dan ekonomik yaptırımlarla karşı karşıya bıraktı.

Rus enerjisi ambargoya takıldı

Rus petrolü ve doğalgazı, Batılı ülkeler tarafından ambargoya uğratıldı.

Bu süreçte AB enerji kriziyle karşı karşıya kalırken Rusya ise ciddi bir maddi külfetin altına girdi.

Bazı batılı ülkeler, Ukrayna savaşı nedeniyle Rus petrol ve doğalgaz ithalatını durdururken, bazı ülkeler de önemli oranda azaltmıştı.

Benzin ve motorin ihracatı kısıtlandı

Rus hükümeti, iç piyasada artan fiyatlar nedeniyle benzin ve motorin ihracatını kısıtladı.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarını dengeleme amacıyla kısıtlama kararı alındığı belirtildi.

"Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak"

Benzin ve motorin ihracatına geçici kısıtlama getirildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Geçici kısıtlamalar akaryakıt piyasasında arza yardımcı olacak ve bu da tüketiciler için fiyatların düşmesine neden olacak." ifadesi kullanıldı.

Rusya'da benzin ve motorin fiyatları, rublenin yabancı para birimleri karşısında zayıflaması ve artan ihracat nedeniyle bir süredir yükseliyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı!
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarının ardından yurda döndü