BIST 8.000
DOLAR 27,11
EURO 28,96
ALTIN 1.674,81
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Club Brugge'e konuk olacak.

Abone ol

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'la Belçika temsilcisi Club Brugge karşı karşıya geliyor.

Club Brugge 0-0 Beşiktaş maçı (CANLI SKOR)

Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı (CANLI YAYIN)
Fenerbahçe - Nordsjaelland maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarının ardından yurda döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD temaslarının ardından yurda döndü
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi başladı
A Milli Takım'da Vincenzo Montella dönemi başladı
Giresun'da kaybolan şahısın cesedi Gümüşhane'de barajda bulundu!
Giresun'da kaybolan şahısın cesedi Gümüşhane'de barajda bulundu!