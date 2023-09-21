Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)

UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında Beşiktaş, Club Brugge'e konuk olacak.Abone ol
UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda temsilcimiz Beşiktaş'la Belçika temsilcisi Club Brugge karşı karşıya geliyor.
Club Brugge 0-0 Beşiktaş maçı (CANLI SKOR)
Jan Breydel Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov'un yöneteceği müsabaka, Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Amir, Demir Ege, Rashica, Gedson, Muleka, Aboubakar
Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago