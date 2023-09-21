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Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı

Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı

Bolu'nun Gerede ilçesinde huzurevinde kalan yaşlılardan 33'ü zehirlenme şüphesiyle hastanelere götürüldü.

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İlçede yer alan 54 kişinin kaldığı Esentepe Huzurevi sakinlerinden bazılarında dün akşam saatlerinde mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetleri baş gösterdi.

Rahatsızlanan 23 kişi, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gün içinde kendini iyi hissetmeyen 10 huzurevi sakini daha hastanelere götürüldü.

Sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen yaşlıların, tedbir amaçlı müşahede altında tutulduğu belirtildi.

Bu arada İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, zehirlenme ihtimaline karşı huzurevindeki gıdalardan ve içme suyundan numune aldı.

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