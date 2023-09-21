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Büyük İskender'in heykel başı bulundu

Büyük İskender'in heykel başı bulundu

Bartın'ın Amasra ilçesinde sürdürülen kazı çalışmalarında tarihi heykel başı bulundu. Araştırmalarda heykel başının Roma İmparatorluğu dönemine ait "Büyük İskender"in olduğu belirlendi.

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Kum Mahallesi'nde okul inşaatı sırasında 2017'de tarihi kalıntılara rastlanmasının ardından koruma altına alınan bölgede sürdürülen çalışmalarda, yeni bulgulara ulaşıldı.

Amasra Müze Müdürlüğü öncülüğünde ve Bartın Üniversitesi danışmanlığında yürütülen kazılarda, Roma İmparatorluğu dönemine ait "Büyük İskender" heykelinin başına rastlandı.

Tarihi parça, Amasra Müze Müdürlüğü görevlilerince koruma altına alındı.

Düzce Belediyesi ve Konuralp Müzesinden dün yapılan açıklamada da Prusias ad Hypium Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında M.S. 2'nci yüz yıla tarihlenen, 23 santimetre (baştan-boyna kadar) ölçülerinde "İskender başı" bulunduğu bildirilmişti.

Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığının sosyal medya hesabından dün yapılan paylaşımda, "Kazılarımızdan, Roma imparatorluk dönemi (MS 2. yüzyıl) Büyük İskender portre başları. Düzce, Prusias ad Hypium Antik Kenti 2023 kazıları. Amasra, Stoa yapısı 2023 kazıları." bilgilerine yer verilmişti.

Kazı süreci

Milli Eğitim Bakanlığına bağışlanan ve 2017'de okul inşaatı için temel kazılarına başlanan alanda tarihi olduğu değerlendirilen bazı kalıntılara ulaşılmış, bunun üzerine inşaat çalışmaları durdurularak bölge, koruma altına alınmıştı.

Amasra Müze Müdürlüğünce tarihi kalıntıların çıkarılması için Haziran 2022'de başlatılan kazı çalışmalarında bugüne kadar 350 eser kayıt altına alındı.

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