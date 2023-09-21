BIST 8.000
DOLAR 27,12
EURO 28,94
ALTIN 1.674,71
HABER /  GÜNCEL

İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan yurt dışına gitmek isteyen 154 düzensiz göçmen yakalandı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Hareketli lastik botu durduran ekipler bottaki 67 düzensiz göçmeni yakaladı.

Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından tespit edilen botlarda 39, Seferihisar ilçesi açıklarındaki lastik botta 28, Dikili açıklarındaki lastik botta 20 düzensiz göçmen de yakalanarak karaya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Büyük İskender'in heykel başı bulundu
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek
Galatasaray'dan flaş karar! UEFA'ya şikayet edecek
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı!
Fenerbahçe, Konferans Ligi'ne 3 puanla başladı!