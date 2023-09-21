Beşiktaş maçı öncesi gerilim! Belçika'da Türk taraftarlara gözaltı

Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı öncesi iki takım taraftarları arasında gerilim yaşandı. Belçika polisi, 27 Türk taraftarı gözaltına aldı.Abone ol
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçına Club Brugge karşısında çıkacak. İki takım arasındaki mücadele 22.00'de başlayacak.
Kritik maç öncesinde iki takım taraftarları arasında gerilim yaşandı.
BBC'nin haberine göre Belçika polisi, 27 Türk taraftarı gözaltına aldı. Karşılaşma bitene kadar Türk taraftarlar hücrede tutulacak.