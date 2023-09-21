BIST 8.000
DOLAR 27,12
EURO 28,94
ALTIN 1.674,14
HABER /  SPOR  /  BEŞİKTAŞ

Beşiktaş maçı öncesi gerilim! Belçika'da Türk taraftarlara gözaltı

Beşiktaş maçı öncesi gerilim! Belçika'da Türk taraftarlara gözaltı

Beşiktaş'ın deplasmanda oynayacağı Club Brugge maçı öncesi iki takım taraftarları arasında gerilim yaşandı. Belçika polisi, 27 Türk taraftarı gözaltına aldı.

Abone ol

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ilk grup maçına Club Brugge karşısında çıkacak. İki takım arasındaki mücadele 22.00'de başlayacak.

Kritik maç öncesinde iki takım taraftarları arasında gerilim yaşandı.

BBC'nin haberine göre Belçika polisi, 27 Türk taraftarı gözaltına aldı. Karşılaşma bitene kadar Türk taraftarlar hücrede tutulacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi dünya basınında
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi dünya basınında
Fransız basını Cumhuriyet'in 100. yılını mercek altına aldı
Fransız basını Cumhuriyet'in 100. yılını mercek altına aldı
Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı
Bakan Fidan 'Geleceğin Zirvesi Bakanlar Düzeyinde Hazırlık Toplantısı'na katıldı
İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir açıklarında 154 düzensiz göçmen yakalandı
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
Rusya, benzin ve motorin ihracatına kısıtlama getirdi
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Guterres: Reforma olan ihtiyaç her zamankinden daha açık
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Club Brugge - Beşiktaş maçı (CANLI YAYIN)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'le enerji sondaj çalışmasını başlatacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam açıklaması: Fazla uzamaz
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Merkez'in faiz kararı için Bloomberg "Erdoğan onay verdi" manşeti attı!
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı
Huzurevinde zehirlenen 33 kişi hastanelere kaldırıldı