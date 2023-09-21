Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Miçotakis'in görüşmesi dünya basınında

BM 78’inci Genel Kurul görüşmeleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in görüşmesine Yunan basını geniş yer verdi. Görüşme, Yunanistan dışında birçok ülke basınında da gündem oldu.

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Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki olumlu atmosfer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in New York'ta Türkevi'ndeki görüşmesinde bir kez daha teyit edildi.

Yunan basını iki liderin görüşmesini manşetlerine taşıdı.

Yunan basını görüşmeye geniş yer verdi

Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini konuya ilişkin haberinde, "Ege’de sakin sularla diyaloğun yol haritası" başlığını kullandı.

Miçotakis’in "Verimli bir görüşme oldu" yönündeki açıklamasını öne çıkardı.

Haberde, Erdoğan ve Miçotakis'in, huzur ortamında temkinli adımlarla bir yakınlaşma süreci için istikrarlı seyir konusunu teyit ettiği vurgulandı.

Ta Nea gazetesi, iki liderin görüşmesini "Yol haritası için Erdoğan-Miçotakis Anlaşması" başlığı ile duyurdu. Ortak sorun teşkil eden düzensiz göç ile mücadelede iş birliği konusunda mutabakata varıldığı ifade edildi.

Selanik zirvesinin önemine vurgu

Yunan devlet televizyonu ERT de görüşmelerin verimli geçtiğini belirtti. "Türk-Yunan ilişkilerinde son aylarda tesis edilen olumlu iklimin derinleştirilmesi konusunda mutabakata varıldı" ifadesine yer verildi.

7 Aralık'ta Selanik’te yapılması planlanan Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin önemine vurgu yapıldı.

To Vima gazetesi de Aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Selanik'te katılacağı zirvenin dönüm noktası olacağını yazdı.

ABD ve Avrupa basını görüşmeyi yakın takipte

Amerikan medya kuruluşu Bloomberg web sitesindeki haberinde, iki ülke arasındaki ihtilaflı konulara yer verdi. "Türkiye ile Yunanistan anlaşmazlıkları çözme girişiminde ilişkilerdeki yumuşamayı sürdürme sözü verdi" denildi.

Almanya'nın en büyük haber ajansı DPA, Erdoğan ve Miçotakis'in ilişkileri daha da yumuşatma konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Sırp gazetesi Politika da yol haritasının, Aralık'taki Yüksek Düzeyli İş Birliği Konseyi'nin yanı sıra, iki ülke yetkililerinin ekim ve kasım aylarındaki toplantılarını kapsadığına dikkati çekti.