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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu personeli alımında yapılan mülakatlarla ilgili ''Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz'' sözlerine tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ziyaretinde kamu personeli alımında yapılan mülakatlarla ilgili olarak "Seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim ve İçişleri bakanlarımla görüşerek yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz" açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın sözlerine tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim" ifadelerini kullandı.

"Bizden çalarak seçim vaadi yaptığı meselede yine çark etmiş"

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kamu personeli alımında yapılan mülakat açıklamasına sert tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı; "Erdoğan bizden çalarak seçim vaadi yaptığı mülakat meselesinde yine çark etmiş, "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarıyla görüşür, bakarız" demiş. Halkın gözünün içine baka baka yalan söylediğini bir kez daha itiraf etmiş.

"Yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor"

Ancak burada sadece bir yalanın itirafı yok, yine bir oyunun döneceği anlaşılıyor. Bu senin zaten seçim vaadindi, gereğini yaparsın biter! Hayırdır, alacağın kararları bakanlarınla görüşesin mi tuttu? Mülakata takılan evlatlarımız için ben sokakta mücadele ederken, siz kapılara kilit vuruyordunuz. O çocukları size yedirmeyeceğim!"

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