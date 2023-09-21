Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: O işlerle uğraşmam

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları ve yaşanan tartışmalara ilişkin "Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam." dedi.

Abone ol

CHP Grup Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla CHP Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşanan gelişmeye ilişkin ABD ziyaretinde aralarında Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Dr. Zahid Akman'ında bulunduğu gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt verdi.

Erdoğan, "CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı. CHP'de genel başkanlık değişimi olur mu tartışmaları sürerken sizin değerlendirmeleriniz nasıl olur?" sorusuna, "Beni bu çekişmeye veya bu çatışmaya katmayın. Ben kendi işime bakıyorum. Onlar da kendi aralarında kendi işlerine baksınlar. Çünkü ben o mu kazanır bu mu kazanır o işlerle uğraşmam." yanıtını verdi.

"Cumhur ittifakı'nın adayı kim olacak?

"Cumhur İttifakı'nın adayı kim olacak? Cumhur İttifakı'nın adayıyla ilgili herhangi bir isim belli mi? Takvim belli mi?" sorusuna karşılık Erdoğan, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nın bu noktada bir sıkıntısı yok. Şu anda 81 vilayette başta İstanbul, Ankara olmak üzere bunu Devlet Bey'le oturacağız, konuşacağız. Nerede kimi gösteririz, istişarelerimizi yapıp ona göre büyük şehirler olsun diğerleri olsun buralardan isimleri inşallah hayırlısıyla belirleyeceğiz. Şu anda hemen 1 ay içerisinde bunlar belirlenir diye bir şey yok. Fakat biz buralardaki büyük şehirlerde kimler koç başı olabilir? Bu vilayetlerin dışında diğer illerde kimler olabilir? Bunları tespit edip garantiye gidecek şekilde bu illerde dayanışma halinde kavga, gürültü olmadan adaylarımızı beraber belirleyeceğiz."