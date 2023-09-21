Bertuğ Yıldırım'dan UEFA Avrupa Ligi'nde gol!

UEFA Avrupa Ligi F Grubu 1. haftasında Rennes ile Maccabi Haifa'yı 3-0 mağlup etti. Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım 56. dakikada gol sevinci yaşadı.Abone ol
UEFA Avrupa Ligi F Grubu 1. haftasında Rennes ile Maccabi Haifa karşı karşıya geldi. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Rennes 3-0'lık skorla kazandı.
Rennes'e galibiyeti getiren golleri 1. dakikada Ludovic Blas, 31. dakikada Adrien Truffert ve 56. dakikada milli golcümüz Bertuğ Yıldırım attı.
Bu sonucun ardından Rennes gruba 3 puanla başladı. Maccabi Haifa ise puanla tanışamadı.
Rennes, gruptaki ikinci maçında Villarreal'e konuk olacak. Maccabi Haifa ise Panathinaikos'u ağırlayacak.