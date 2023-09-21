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Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya şampiyonu!

Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya şampiyonu!

Sırbistan'da düzenlenen 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda altın madalya kazandı.

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Başkent Belgrad'da devam eden organizasyonda Buse, kadınlar 68 kilo finalinde Moğolistan'dan Delgermaa Enkhsaikhan ile karşılaştı.

Müsabakayı tuşla kazanan milli güreşçi, kariyerindeki ilk dünya şampiyonluğunu elde etti. Buse, dünya şampiyonalarında daha önce 2 bronz madalya almıştı.

Buse Tosun Çavuşoğlu ayrıca Yasemin Adar Yiğit'ten sonra dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk kadın güreşçi oldu.

Final karşılaşmasının ardından Buse ile telefonda görüşen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, milli sporcuyu tebrik etti.

İlk maçında Moldovalı Irina Ringaci, son 16 turunda da Meksikalı Alejandra Rivera Arriaga'yı tuşla yenen Buse, çeyrek finalde Çek Adela Hanzlickova'yı 8-0 mağlup etmişti.

Japon Ami Ishii ile yaptığı yarı final karşılaşmasını teknik üstünlükle kazanan milli sporcu, adını finale yazdırarak 2024 Paris Olimpiyatları'na kota almıştı

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