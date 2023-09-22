Kadın cinayeti! Esenyurt’ta eşini öldüren şahıs aynı silahla intihar etti

İSTANBUL Esenyurt’ta yine kadın cinayeti işlendi. Müslüm Özer, tartıştığı eşi Fatma Özer'i silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

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Esenyurt’ta tartıştığı eşini silahla vurarak öldüren şahıs ardından intihar etti. Olay, saat 19.15’te Hürriyet Mahallesi Ördek Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında yaşayan Müslüm Özer, eşi Fatma Özer ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Önce eşini sonra kendini vurdu

Bir süre sonra Müslüm Özer evindeki silahla eşini vurdu, daha sonra kendine ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yeri ablukaya alındı

Sokak polis ekiplerince emniyet şeridi çekilerek kapatılırken, çiftin hayatlarını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.