Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı aşacak

Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Sabah'ın haberine göre, memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.