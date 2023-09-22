Emeklinin ocak zam oranı belli oldu! En düşük emekli maaşı 10 bin lirayı aşacak
Milyonları ilgilendiren emekli maaşı ara zammı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. En düşük emekli maaşının 10 bin TL'yi geçmesi bekleniyor. Emekli zammında, prim-aylık dengesizliğinin giderilecek, refah payı ya da seyyanen zam yapılacak.
Emeklilere yapılan zammın ardından beklentileri karşılanmayan milyonlarca emekli ek zammı merak ediyor. Ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir.
Emeklilere yapılacak ilave artışın ocak ayı itibarıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. Refah payı da dikkate alınarak oransal artışla iyileştirme yapılması birinci seçenek arasında bulunuyor. Bu durumda ocak ayı beklenmeden doğrudan bir ara zam yapılması söz konusu olabilir. Sabah'ın haberine göre, memurlara olduğu gibi emeklilere de seyyanen bir artış yapılması da seçenekler arasında yer alıyor.
Orta Vadeli Program'da yüzde 65 olan yılsonu enflasyon tahmini emekliye zam oranını ortaya koydu. TÜİK verilerine göre temmuz-ağustos artışı yüzde 19.44 olurken, OVP tahminine göre enflasyon zammı yüzde 37.76 olacak. Meclis'te yapılacak düzenlemeyle enflasyonun üzerine ek olarak bir iyileştirme yapılacak.
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Ayrıca 7500 lira olan en düşük emekli aylığının da yılbaşında artırılması bekleniyor. Cepte olan enflasyon artışına göre en düşük emekli aylığına yüzde 37.76 zam durumunda 7500 liralık tutar 10 bin 332 liraya yükselecek.