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Elon Musk, Erdoğan'ın '7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kur' teklifine ne dedi? İşte cevabı

Elon Musk, Erdoğan'ın '7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kur' teklifine ne dedi? İşte cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyaretinde Tesla'nın patronu Elon Musk'la görüşmüş ve "Tesla'nın 7 fabrikasını Türkiye'de kur" teklifinde bulunmuştu. Musk'un bu teklife verdiği cevabı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’de Elon Musk’la görüşmesi en az BM toplantısı kadar ilgi görmüştü. Erdoğan’ın görüşmeye oğlu 'X' ile gelen Elon Musk'a yaptığı "Telsa'nın 7. fabrikasını Türkiye'de kur" teklifine verdiği cevap merak ediliyordu. O cevabı Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi yazdı. İşte Selvi'nin yazısının ilgili bölümü: 

- Görüşmenin magazin yanı kadar önemli olan bir nokta da ekonomik boyutuydu. Erdoğan, Elon Musk’a Tesla’nın yedinci fabrikasını Türkiye’ye kurmasını teklif etmişti. Bu yazdıklarım medyaya yansıdı. Ama peki Musk, Erdoğan’ın Tesla’nın 7’nci fabrikasını Türkiye’ye kurma teklifine ne cevap veriyor? 

İlk düşüneceğimiz ülke Türkiye olur

- Elon Musk, “Biz otomobillerimizin birçok parçasını ülkenizde yaptırıyoruz. Türkiye’de Tesla’nın birçok parçasını ürettiğimiz için de ayrıca memnunuz. Tabi ki ilk düşüneceğimiz ülke, Türkiye olacaktır” diyor.

Çin ve Almanya'da da fabrikaları var

Elon Musk’ın ABD dışında Çin ve Almanya’da fabrikaları bulunuyor. Elon Musk’ın Türkiye’de fabrika kurması elbette ki ticari anlamda önemli bir yatırım olur. 

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