Tunç Soyer'e göre Meral Akşener'in İzmir planı ne? Soyer, CHP Genel Merkezi'ni tehdit etti

İZMİR'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimler için Ümit Özlale'yi İzmir adayı olarak açıklamasının arkasında İstanbul ve Ankara için pazarlık amaçlı olduğunu söyledi. Soyer, İYİ Parti adayı için de "kolay rakip" dedi. Tunç Soyer, Ahmet Akın'ın İzmir adaylığı için de CHP Genel Merkezi'ni tehdit etti.

Abone ol

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan yerel seçimler için İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Ümit Özlale olduğunu ilan etti. İzmir'in CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Özlale için "kolay rakip" derken, Meral Akşener'in İstanbul ve Ankara'da elini güçlendirmek için ilk olarak İzmir adayını açıkladığını söyledi.

Ahmet Akın için Genel Merkez'e rest çekti

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Tunç Soyer, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara, İstanbul ve Aydın adaylarını açıklarken İzmir adayı olarak kendisini neden hala açıklamadığı sorusuna cevap verdi. İzmir için CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın isminin geçtiği iddialarının kendisinin de kulağına geldiğini belirten Soyer, "Evet ama öyle bir ihtimal görmüyorum. İzmir'li ithal adaya tepkilidir. Milletvekili listesinde benzer tepkiler görüldü." diyerek Genel Merkez'e rest çekti.

Ümit Özlale kuvvetli bir rakip değil

İYİ Parti adayı Ümit Özlale'nin kendisi için nasıl bir rakip olduğu sorusuna Tunç Soyer, "Akademisyen olarak kıymetli ama rakip olarak kuvvetli bir aday değil" cevabı verdi. Akşener'in ilk olarak İzmir adayını açıklamasının nedeni sorulan Soyer, "Bu aslında Ankara ve İstanbul'la ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar." dedi. İşte Tunç Soyer'in İYİ Parti ile ilgili sorulara verdiği cevaplar...

Akşener'in asıl derdi İstanbl ve Ankara

Ümit Özlale nasıl bir rakip

- Akademisyen olarak kıymetli ancak kuvvetli bir rakip değil.

Akşener'in ilk adayını İzmir'de açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Bu İstanbul ve Ankara ile ilgili bir hamle. Asıl hikaye İstanbul ve Ankara'da. Burada sonuç alınamayacağını biliyorlar.

İstanbul ve Ankara için pazarlık mı?

- Ankara ve İstanbul müzakeresi için bir adım olduğunu tahmin ediyorum.

Yerel seçimde ittifak şart değil

İYİ Parti adayı sizi riske sokmaz mı?

- Sokmaz.

İttifak şart mı?

- Değil. İttifak yerelde tabanda kuruluyor. Genel seçimdeki gibi değil. Belediye başkanı kiminle ittifak kurmak istiyorsa kurar. Onu merkez bilmez. Yukarda el sıkışmanız yeter.