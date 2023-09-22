Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda, aralarında terör örgütü DEAŞ'ın kasası olarak bilinen teröristin de bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.

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Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ merkezli 9 ilde yapılan operasyonda kıskıvrak yakalandı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı operasyonda 17 kişi daha gözaltına alındı.

IŞİD'in finansman yapılanması...

Operasyonun, IŞİD'in finansmanına yönelik soruşturma kapsamında yapıldığı öğrenildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanlar arasında, "IŞİD'in kasası" olduğu iddia edilen bir şüphelinin de bulunduğu kaydedildi.