Dublör kullanıp vurgun yaptılar! Zanlılar arasında avukat da var memurlar da...

MERSİN'de dublör kullanarak gurbetçilerin gayrimenkullerini satışa çıkaran suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

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Mersin'de 'dublör' kullanarak yabancı ülkede yaşayan ve Türkiye'de arsa ve evi bulunan vatandaşları sahte evrakla dolandıranlara karşı operasyon başlatıldı. 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Gurbetçilerin gayrimenkullerini sattılar

Uzun üren takip sonucunda dolandırıcılık çetesinin, Mersin’de yüksek değerde gayrimenkulü bulunan ve yurt dışında ikamet eden gurbetçi vatandaşların gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında tapu müdürlüğünde çalışan memurlardan öğrendiği, şüphelilerin bu arsa ve arazileri ele geçirmek için vatandaşların yerine benzerlerini kullanarak sahte ölüm, kimlik belgesi, veraset ilamı, noter vekaleti, nüfus adres bildirimi aldıkları, yine sahte evraklarla vatandaşlar adına banka hesabı açtırdıkları ve GSM hattı çıkarttıkları, yapmış oldukları bu usulsüzlükler sonrasında gayrimenkullerin satış işlemlerine geçtikleri belirlendi.

Avukat, emlakçı, tapu memuru...

Bunun üzerine aralarında tapu memurları avukat, emlak ofis sahiplerinin de aralarında bulunduğu 23 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı. Özel Harekat ve Dron desteğiyle eş zamanlı olarak kapılar koç başlarıyla kırılarak adreslere girilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Dublörlü satış kameralara yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin dublör kullanarak mağdur bir vatandaşın gayrimenkulünü üstüne alışları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre dublörle birlikte alıcı gibi notere gelen şahıslar, satış işlemini gerçekleştiriyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheliler, işlemlerini yaptıktan sonra ayrılıyor.