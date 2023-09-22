BIST 8.000
DOLAR 27,15
EURO 28,94
ALTIN 1.680,15
HABER /  GÜNCEL

Dublör kullanıp vurgun yaptılar! Zanlılar arasında avukat da var memurlar da...

Dublör kullanıp vurgun yaptılar! Zanlılar arasında avukat da var memurlar da...

MERSİN'de dublör kullanarak gurbetçilerin gayrimenkullerini satışa çıkaran suç örgütüne şafak vakti operasyon düzenlendi. Aralarında tapu memurları, avukat, emlak ofisi sahipleri ve çalışanlarının da bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.

Abone ol

Mersin'de 'dublör' kullanarak yabancı ülkede yaşayan ve Türkiye'de arsa ve evi bulunan vatandaşları sahte evrakla dolandıranlara karşı operasyon başlatıldı. 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, polislerin adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Gurbetçilerin gayrimenkullerini sattılar

Uzun üren takip sonucunda dolandırıcılık çetesinin, Mersin’de yüksek değerde gayrimenkulü bulunan ve yurt dışında ikamet eden gurbetçi vatandaşların gayrimenkul bilgilerini rüşvet karşılığında tapu müdürlüğünde çalışan memurlardan öğrendiği, şüphelilerin bu arsa ve arazileri ele geçirmek için vatandaşların yerine benzerlerini kullanarak sahte ölüm, kimlik belgesi, veraset ilamı, noter vekaleti, nüfus adres bildirimi aldıkları, yine sahte evraklarla vatandaşlar adına banka hesabı açtırdıkları ve GSM hattı çıkarttıkları, yapmış oldukları bu usulsüzlükler sonrasında gayrimenkullerin satış işlemlerine geçtikleri belirlendi.

Avukat, emlakçı, tapu memuru...

Bunun üzerine aralarında tapu memurları avukat, emlak ofis sahiplerinin de aralarında bulunduğu 23 şahsı yakalamak için operasyon başlatıldı. Özel Harekat ve Dron desteğiyle eş zamanlı olarak kapılar koç başlarıyla kırılarak adreslere girilirken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı.
Operasyon bölgelerinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

Dublörlü satış kameralara yansıdı

Öte yandan, şüphelilerin dublör kullanarak mağdur bir vatandaşın gayrimenkulünü üstüne alışları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülere göre dublörle birlikte alıcı gibi notere gelen şahıslar, satış işlemini gerçekleştiriyor. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheliler, işlemlerini yaptıktan sonra ayrılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kadıköy'de korkunç kaza! Ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı
Kadıköy'de korkunç kaza! Ticari araçla çarpışan otomobil takla attı: 4 yaralı
Elon Musk, Erdoğan'ın '7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kur' teklifine ne dedi? İşte cevabı
Elon Musk, Erdoğan'ın '7. Tesla fabrikasını Türkiye'de kur' teklifine ne dedi? İşte cevabı
Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı
Terör örgütü DEAŞ'ın kasası Tekirdağ'da yakalandı
Tunç Soyer'e göre Meral Akşener'in İzmir planı ne? Soyer, CHP Genel Merkezi'ni tehdit etti
Tunç Soyer'e göre Meral Akşener'in İzmir planı ne? Soyer, CHP Genel Merkezi'ni tehdit etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Tarih verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emekli aylıklarına zam açıklaması! Tarih verdi
Kadın cinayeti! Esenyurt’ta eşini öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
Kadın cinayeti! Esenyurt’ta eşini öldüren şahıs aynı silahla intihar etti
NATO'dan ABD'ye 'Çin' tavsiyesi
NATO'dan ABD'ye 'Çin' tavsiyesi
Fas ülkeye turist olarak giren 2 Fransız gazeteciyi sınır dışı etti
Fas ülkeye turist olarak giren 2 Fransız gazeteciyi sınır dışı etti
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakat açıklamasına tepki
Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya şampiyonu!
Buse Tosun Çavuşoğlu, dünya şampiyonu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: O işlerle uğraşmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel yorumu: O işlerle uğraşmam
Bertuğ Yıldırım'dan UEFA Avrupa Ligi'nde gol!
Bertuğ Yıldırım'dan UEFA Avrupa Ligi'nde gol!