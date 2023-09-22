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Mansur yavaş: KYK yurtlarında yer bulamayanlara kapımız açık

Mansur yavaş: KYK yurtlarında yer bulamayanlara kapımız açık

ABB Başkanı Yavaş, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına başvurup açıkta kalan üniversite öğrencilerine 'kapılarımız her zaman açık' dedi. Yavaş, KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin ABB misafirhanelerinde konaklamak için 26 Eylül saat 23.59'a kadar internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına başvurup da açıkta kalan üniversite öğrencilerine güzel haberi verdi. Yavaş "Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık" açıklamasını yaptı.

Yavaş, KYK yurtlarında yer bulamayan öğrencilerin ABB misafirhanelerinde konaklamak için 26 Eylül saat 23.59'a kadar internet sitesi üzerinden başvuru yapmaları gerektiğini duyurdu.

Yavaş'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Başkent hepimizin yuvası, hoş geldiniz. KYK yurtlarına başvurup da açıkta kalan ihtiyaç sahibi ailelerimizin evlatlarına kapılarımız her zaman açık. 26 Eylül Salı günü saat 23.59’a kadar http://misafirhane.ankara.bel.tr adresinden başvuru yapabilirsiniz."

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