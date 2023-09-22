2 PKK'lı terörist teslim oldu İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Irak'ta faaliyet yürüttüğü terör örgütü tespit edilen 2 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutalıkları, Jandarma İstihbarat Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen müşterek operasyon neticesinde; BTÖ içerisinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen Rosida (K) Helin ÖZGÖREN ve Hogir Armanç (K) Özer YILDIRIM adlı 2 terörist teslim oldu.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Jandarmamızı ve kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK" ifadelerine yer verdi.