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Ülkü Ocakları'ndan efnafa sabah motivasyonu! Salihli esnafına siftah parası dağıttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Ülkü Ocakları'ndan efnafa sabah motivasyonu! Salihli esnafına siftah parası dağıttı

Manisa Salihli'de Salihli Ülkü Ocakları Başkanlığı sabahın ilk saatlerinde iş yerlerini açan esnafları ziyaret ederek ahilik duasına eklenmiş siftah parası dağıttı.

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Manisa İl Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Emirhan Sallıtepe ve Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih İşlek öncülüğünde ocak mensubu gençler sabahın ilk ışıklarında başlatılan çalışmayla, dükkanını açan esnaf sürprizle karşılaştı. Kapı altından bırakılmış notları gören esnaf ilk etapta şaşkınlık yaşadı.

“Dik baş, tok karın, mutlu yarın”

Esnafa güzel ahlâkı, yardımseverliği, dürüstlüğü ve kardeşliği vurgulayan ‘Ahilik Haftası’ çerçevesinde farkındalık oluşturmak adına önceden hazırlanan zarfları takdim ettiklerini belirten Salihli Ülkü Ocakları Başkanı Fatih İşlek “İçerisinde ‘Ahilik Duası’ ve ‘siftah parası’ bulunan zarfları, muhtelif bölgelerdeki esnafımızı ziyaret ederek takdim ettik."

"‘Siftah bizden, bereket Allah’tan’ diyerek yaptığımız bu faaliyetle ahiliğin gerek Anadolu’nun Türk-İslam coğrafyası haline gelmesinde gerekse yazılı olmayan kurallar ile ticaret hayatını düzenlemesinde ne kadar önemli bir yeri olduğunu bir kez daha göstermeye çalıştık. “Dik baş, tok karın, mutlu yarın” temalı bu çalışmamız vesilesiyle bir kez daha tüm esnafımızın Ahilik Haftası’nı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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