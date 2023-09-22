UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada? Liste güncellendi

Avrupa kupalarına UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, Konferans Ligi’nde de Fenerbahçe ve Beşiktaş ile temsil edilen Türkiye'nin UEFA ülke puanı sıralamasında kaçıncı sırada yer aldığı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?

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UEFA ülke puanı uygulamasında grup maçlarında elemelerden farklı olarak galibiyete 2 beraberliğe 1 puan veriliyor. Bu puanlar da ülkenin ana katılımcı sayısına bölünüp ülke puanına ekleniyor.

Türkiye, UEFA ülke puanında sezonu 10. sırada bitirmeyi başarırsa 2024/25 sezonu Süper Lig şampiyonu, 2025/26 sezonunda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılabilecek.



Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden 4 temsilcimizden Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe gruplara kalmayı başardı. Adana Demirspor ise Avrupa macerasına veda etti.



UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile sahasında 2-2 berabere kalan Galatasaray, ülke puanına 0.25 puan kazandırdı.



UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş gruplarındaki ilk maçlarından puanla döndü.

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yendi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun ilk haftasında konuk olduğu Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.



Avrupa'da alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye, 33,850 puan ile 9.sırada yer alıyor.

UEFA güncel ülke puanı sıralaması

Güncel puanlara göre UEFA ülke puanı sıralamasında ilk 15 sıra şöyle;



15- NORVEÇ: 26.875

14- DANİMARKA: 27.200

13- SIRBİSTAN: 27.375

12- İSVİÇRE: 29.975

11- AVUSTURYA: 30.400

10- İSKOÇYA: 32,050

9- TÜRKİYE: 33,850

8- BELÇIKA: 39,200

7- PORTEKİZ: 48,982

6- FRANSA: 53,831

5- HOLLANDA: 55,700

4- ALMANYA: 71,195

3- İTALYA: 73,141

2- İSPANYA: 76,864

1- İNGİLTERE: 90,303