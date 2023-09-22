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Bursa'da tek katlı 2 ev cayır cayır yandı!!

Bursa'da tek katlı 2 ev cayır cayır yandı!!

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde çıkan yangında tek katlı 2 ev kullanılamaz hale geldi.

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Ahmetpaşa Mahallesi Yıldız Sokak'ta, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Depo olarak kullanıldığı öğrenilen evden, bitişiğinde yaşlı bir adamın oturduğu binaya da sıçrayan alevler nedeniyle 2 ev de kullanılamaz hale geldi.

Polis ekiplerince dışarıya çıkarılan yaşlı, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

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