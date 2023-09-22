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Mersin'de Jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de Jandarmadan büyük uyuşturucu operasyonu! 18 kişi gözaltına alındı

Mersin'de Jandarma ekiplerinin birden fazla ilçede düzenlediği uyuşturucu operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 18 şüpheli isim gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı çalışma başlatan ekipler, yasadışı ekime karşı bağ, bahçe ve ormanlık alanlarda dron ve narkotik köpeklerin de desteği ile operasyon düzenledi.

Tarsus, Erdemli, Mut, Bozyazı, Çamlıyayla, Gülnar, Toroslar, Mezitli ve Silifke ilçelerinde düzenlenen 11 ayrı operasyonda 18 şüpheli gözaltına alınırken, 9 kilo 452 gram kubar esrar, 566 kök kenevir bitkisi, 13 gram kenevir tohumu, 4 hassas terazi, 17 uyuşturucu hap, 8 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7 kilo bandrolsüz tütün, 2 bin 400 adet filtre ve 1 tabanca ele geçirildi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 12.000 TL paraya da el konuldu.

İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 şüphelinin ise sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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