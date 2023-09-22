Resmen suç makinesi çıktı! 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı yakalandı!

Kocaeli’de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan suç makinesi polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın 18 ayrı suçtan kaydı bulunuyor.Abone ol
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 325 bin 238 lira kesinleşmiş para cezası bulunan A.A'nın saklandığı adres belirlendi.
Polis, hükümlüyü operasyonla yakaladı. Hükümlü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.