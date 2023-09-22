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Resmen suç makinesi çıktı! 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı yakalandı!

Resmen suç makinesi çıktı! 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı yakalandı!

Kocaeli’de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ve 1 milyon 325 bin 238 TL para cezası bulunan suç makinesi polis ekiplerince yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. Şahsın 18 ayrı suçtan kaydı bulunuyor.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.Çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 325 bin 238 lira kesinleşmiş para cezası bulunan A.A'nın saklandığı adres belirlendi.

Polis, hükümlüyü operasyonla yakaladı. Hükümlü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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