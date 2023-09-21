Meral Akşener, popçu Mustafa Sandal'a CHP'nin kalesinde belediye başkanı adaylığı teklif etti! Sandal siyasete giriyor?
Pop müziğin usta ismi Mustafa Sandal siyasete giriyor. Mustafa Sandal'a bizzat Meral Akşener tarafından Belediye Başkanı adaylığı teklif edildi. Sandal'ın düşünmek için zaman istediği belirtilirken, en büyük destekçisi Ahmet Zeki Üçok oldu.
İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Bunun ardından Meral Akşener, İYİ Parti'nin İzmir adayını duyurdu. Bugüne kadar adaylığı duyurulan ilk isim İzmir adayı Ümit Özlale olurken, bomba bir iddia gündeme geldi. Pop müziğin sevilen sesi Mustafa Sandal, İYİ Parti'den siyasete giriyor.
15 Eylül günü İYİ Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşen Meral Akşener ve şarkıcı Mustafa Sandal görüşmesinin detayları belli oldu. Edinilen bilgilere göre Sandal'a yerel seçimlerde İstanbul'da CHP'nin kalesi olarak bilinen ilçenin belediye başkan adaylığı teklif edildi.
Meral Akşener'in, Genel Merkez'deki görüşmede şarkıcı Mustafa Sandal'a onyıllardır CHP'li isimlerin yönettiği İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde belediye başkan adaylığı teklif etti.
Ünlü şarkıcı Sandal, Meral Akşener tarafından gelen teklife net bir cevap vermeyip düşünmek için süre istedi.