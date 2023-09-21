Meral Akşener, popçu Mustafa Sandal'a CHP'nin kalesinde belediye başkanı adaylığı teklif etti! Sandal siyasete giriyor?

İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK), yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkarma kararı aldı. Bunun ardından Meral Akşener, İYİ Parti'nin İzmir adayını duyurdu. Bugüne kadar adaylığı duyurulan ilk isim İzmir adayı Ümit Özlale olurken, bomba bir iddia gündeme geldi. Pop müziğin sevilen sesi Mustafa Sandal, İYİ Parti'den siyasete giriyor.