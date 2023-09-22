6 kişi boğularak ölmüştü, işletme sahibi yakalandı

Kırklareli’nde kuvvetli yağış sonrası meydana gelen selde Sisli Vadi adındaki bungalov evlerinde tatil yapan altı kişi öldü.

Abone ol

7 Eylül'de Kırklareli’de meydana gelen sel sonrası ‘Sisli Vadi’ adlı bungalov evlerinde tatil yapan altı kişi hayatını kaybetti. Yıkılan ve ruhsatsız olduğu öğrenilen işletmenin sahibi bugün Edirne'de yakalanarak gözaltına alındı.

2023Ruhsatsız olarak yapıldığı ortaya çıkan evler için İl Özel İdaresi tarafından yıkım kararı alındığı halde gerçekleştirilmediği ve mülk sahibinin faaliyetini kaçak olarak sürdürdüğü ortaya çıktı.

Demirköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sürdürdüğü soruşturmada, gözaltına alınan 2 işletmeci, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hakkında, ‘Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma' suçundan gözaltı kararı verilen işletme sahibi Bülent B. bugün Edirne’de yakalandı.