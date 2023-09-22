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Sendika başkan yardımcısı ağzını bozdu! EYT’li işçiler için çok çirkin sözler

Sendika başkan yardımcısı ağzını bozdu! EYT’li işçiler için çok çirkin sözler

Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, Erdemir'de çalışan personel ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Odabaş, şirkette 2-3 bin EYT'li olduğuna dikkat çekerek, "EYT'yi cebine koyan arkadaşımızın g... başı oynamaya başladı" dedi.

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 Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Odabaş, geçtiğimiz günlerde Zonguldak’ta bir otelde Erdemir personeli olan yaklaşık bin kişiye akşam yemeği verdi.

Sözcü'nün haberine göre işçilerin yanında olup haklarını koruması beklenen Odabaş, konuşmasında EYT’lilerle ilgili sözleri ile şoke etti. Şirketin yaşaması gerektiğini anlatan Yusuf Ziya Odabaş, şunları söyledi:

– Bu EYT mevzusu çıktı. Tabi biz değişik zamanlarda içerilere girdik ulaşabildiğimiz arkadaşlara dedik ki, ‘arkadaşlar 2-3 bine yakın arkadaşımız bu EYT’den faydalanıyor.  Erdemir’e zarar vermeden, işçi arkadaşlarımız bu süreci geçerken hem şirketimize hem sendikamızla beraber bu kurumu ayakta tutalım.

"Bunu bir sitem olarak söylüyorum"

– Niye ayakta tutacağız? Çünkü bizler burada çalıştık, babalarımız çalıştı, Allah nasip edecek çocuklarımız çalışacak, bu kurum burada baki kalacak. Kalması için uğraşacağız. Emekli olmayın dedik, ama ne hikmetse bunu bir sitem olarak söylüyorum, EYT’yi cebine koyan arkadaşımızın g… başı oynamaya başladı.

– Herkes bir rahat, böyle bir tarafa çekmeye başladı. Arkadaşlar ilk önce bu kurumun bacası tütecek ki, birileri ekmek yesin. Bu kurumun bacası tütmek zorunda. Biz burada hiç bir zaman şirketi zarara sokacak bir şeyin içine girmeyeceğiz.

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