DİAYDER davasında yargılanan İBB Yöneticisi Yavuz Saltık'a beraat

İBB yöneticisi Yavuz Saltık’ın İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olduğu dönemde "Din Alimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin (DİAYDER) PKK ile iltisakını araştırmadan derneğe yemek kartları verdiği" gerekçesiyle 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Saltık hakkında beraat karar verdi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Yavuz Saltık hakkında ‘örgüt üyesi olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava bugün görüldü.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Yavuz Saltık hakkında mahkeme beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

DİAYDER yönetici ve üyelerinin PKK/KCK Silahlı Terör Örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 23 sanık hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldığı hatırlatıldı.

Davada tanık olarak dinlenilen İBB çalışanları Nilüfer Taşkın ve Yavuz Saltık hakkında, sosyal yardım kartlarının dağıtılmasına ilişkin tape kayıtlarındaki tespitler nedeniyle suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

O dönem İBB Sosyal Hizmelerde görevli Yavuz Saltık'ın sosyal yardımlara ilişkin başvuruların bireysel yapılması gerektiği ve yapılan sosyal inceleme araştırması sonucunda yardımın yapıldığını beyan etmesine rağmen, DİAYDER Başkanı Ekrem Baran'ın anlatımından ve yapılan dijital tespitler doğrultusunda liste halinde başvuru yapıldığının anlaşıldığı, bireysel başvurunun olmadığı belirtildi.