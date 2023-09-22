BIST 8.080
DOLAR 27,15
EURO 28,89
ALTIN 1.681,22
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Eskişehir'de kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü dronla bulundu

Eskişehir'de kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü dronla bulundu

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsüne, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.

Abone ol

İlçeye bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde yaşayan A.E.T. ve babası G.T, otlattıkları 15 büyükbaş hayvanın kaybolmasının ardından jandarmayı arayıp yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Dronla arama yapan ekipler, otlatıldıkları yerin 3 kilometre uzağında buldukları hayvanları sahiplerine verdi.

Baba oğul, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla'da acı kaza! Karşı şerite geçip kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Muğla'da acı kaza! Karşı şerite geçip kamyonetle çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
DİAYDER davasında yargılanan İBB Yöneticisi Yavuz Saltık'a beraat
DİAYDER davasında yargılanan İBB Yöneticisi Yavuz Saltık'a beraat
MİT, terör örgütünün sözde 'Sincar asayiş sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
MİT, terör örgütünün sözde 'Sincar asayiş sorumlusu'nu etkisiz hale getirdi
Sendika başkan yardımcısı ağzını bozdu! EYT’li işçiler için çok çirkin sözler
Sendika başkan yardımcısı ağzını bozdu! EYT’li işçiler için çok çirkin sözler
6 kişi boğularak ölmüştü, işletme sahibi yakalandı
6 kişi boğularak ölmüştü, işletme sahibi yakalandı
Meral Akşener'den bombalar! İstanbul'a Buğra Kavuncu olabilir! Ankara adayımız Adnan Beker değil! Levent Gültekin yalan söylüyor
Meral Akşener'den bombalar! İstanbul'a Buğra Kavuncu olabilir! Ankara adayımız Adnan Beker değil! Levent Gültekin yalan söylüyor
Emlak Konut'tan yabancı kurumsal yatırımcıya 1,4 milyar TL'lik hisse satışı
Emlak Konut'tan yabancı kurumsal yatırımcıya 1,4 milyar TL'lik hisse satışı
Tek belirtisi baş dönmesi değil! Vertigo belirtileri ile büyük tehlike saçıyor
Tek belirtisi baş dönmesi değil! Vertigo belirtileri ile büyük tehlike saçıyor
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a soğuk duş! Gerçeği Barış Yarkadaş yazdı
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a soğuk duş! Gerçeği Barış Yarkadaş yazdı
TOBB son verileri açıkladı: 8 ayda 13 bin 792 şirket kapandı
TOBB son verileri açıkladı: 8 ayda 13 bin 792 şirket kapandı
PFDK'dan Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası
PFDK'dan Galatasaray, Trabzonspor ve Gaziantep FK'ye para cezası
Resmen suç makinesi çıktı! 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı yakalandı!
Resmen suç makinesi çıktı! 62 yıl kesinleşmiş hapis cezası vardı yakalandı!