Filenin Sultanları Paris Olimpiyatları yolunda 5'te 5 yaptı! Üst üste 20. maçı kazandılar

Filenin Sultanları üst üste 20. maçını kazandı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki beşinci maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 mağlup edip elemelerde 5'te 5 yaptı.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'ndeki beşinci maçında Brezilya'yı set vermeden 3-0 mağlup edip elemelerde 5'te 5 yaptı.

Mücadelenin ilk setini 25-21 kazanan Filenin Sultanları, ikinci sette rakibini 29-27 mağlup edip setlerde skoru 2-0'a getirdi.

Karşılaşmanın 3. setini ise 25-19 kazanan milliler sahadan Brezilya'ya set vermeden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Üst üste 20. maçı da kazandılar

Böylece Filenin Sultanları üst üste 20. kez galibiyet alarak voleybol tarihinde kırılması zor bir rekora imza attı. Türkiye, Olimpiyat Elemeleri'ndeki 6. maçını yarın 13.30'da ev sahibi Japonya ile oynayacak.

Elemelerde gruplarında "ilk 2" sırada yer alan ülkeler, Paris Olimpiyat Oyunları'na kota kazanacak.

Maçın karnesi

Salon: Yoyogi National

Hakemler: Stefano Cesare (İtalya), Perez Perez Lourdes (Küba)

Brezilya: Gabi, Diana, Rosamaria, Bergmann, Thaisa, Roberta, Nyeme (L) (Kisy, Pri Daroit, Naiane, Araujo (L), Tainara, Ana Carol)

Türkiye: Ebrar, Zehra, Vargas, Hande, Eda, Cansu, Gizem (L) (Ayça, Elif)

Setler: 21-25, 27-29, 19-25

Süre: 1 saat 27 dakika