Kötü sonuçlar sonrası Jorge Jesus topun ağzında

Son haftalarda istenen sonuçları alamayan Al-Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus'un takımdan gönderileceği iddia edildi.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al-Hilal ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Jorge Jesus'un eleştirilerin odağında.

Asya Şampiyonlar Ligi'ndeki beraberlikten sonra ligin zayıf ekiplerinden Damac FC'ye de puan kaybedilmesi bardağı taşırdı.

Ligde galibiyeti olmayan Damac FC ile 1-1 berabere kalan Al-Hilal'de teknik direktör Jesus müsabaka sonrası protesto edildi.

Yönetim acilen toplandı

Taraftarların Jorge Jesus'a büyük tepki göstermesinin ardından yönetimi toplandı.. Al-Riyadh'ın haberine göre; Al-Hilal, Portekizli teknik adamı görevden almayı düşünüyor.

Al-Hilal yönetiminin Jorge Jesus'un yerine göreve geçici olarak Muhammed Al-Shalhoub'u getireceği haber detayında yer aldı. Kulübün takıma liderlik edecek teknik direktör arayışlarına başladığı da öne sürüldü.

Jesus'un takımında Neves, Neymar, Malcom ve Mitrovic gibi yıldız isimler bulunuyor.